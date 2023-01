Carnavalisten kunnen liedjes opnieuw inschrijven voor 'De Ploët' en '’t Stoetlieken'

Iddergem Bewoner vergeet pizza in oven, heel wat rookontwik­ke­ling in woning

In de Hoogstraat in Iddergem is vrijdagavond een kleine brand uitgebroken in de keuken van een woning. Dit zorgde voor heel wat rookontwikkeling in de woning, maar schade was er niet. De brandweer deed een grondige controle van het gebouw.

27 januari