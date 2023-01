Carnaval Top 100-fuif van Nie Geweun is na drie jaar terug met eerste ‘dj contest’: “We willen motivatie bij carnavalisten extra push geven”

Appelterre Dood van Daan (14) komt hard aan bij Sandra, die ook haar zoon (15) verloor na pesterijen: “Verschrik­ke­lijk wanneer een kind geen andere uitweg ziet”

Vijftien jaar oud was haar zoon Glenn toen hij op een avond de deur uitging en even later uit het leven stapte. Bijna zes jaar later beleeft Sandra Spitaels uit Appelterre alles opnieuw nu ze het nieuws vernam over Daan (14) uit Waregem. Ook hij maakte een einde aan zijn leven na pesterijen. “Weer een jong leven verwoest omdat hij geen andere uitweg zag. Zo’n nieuws gaat door heel mijn lijf omdat ik weet wat zijn ouders en familie meemaken en nog zullen meemaken.”

19 januari