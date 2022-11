Carnaval Ninove 2023 wordt vrijdag officieel geopend

Voorafgaand aan de openingszitting wordt eerst om 9 uur stipt, in aanwezigheid van een kleine delegatie van de verschillende groepen, het Wortelmanneken getooid in de kledij van de Keizerlijke groep Ietj en Gerietj. Om 10 uur is er een herdenking aan het monument Dingsken voor de overleden carnavalisten. Om 11.11 uur stipt start dan de openingszitting in de loods van Cloë. Daar is vanaf 10.11 uur de bar al open. Ook na de zitting is de toog terug open om samen nog even na te keuvelen en carnaval in te zetten met een Ninoofse Witkap.