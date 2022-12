Carnaval met verplichte herbruikbare bekers blijkt geen sinecure: “Rondvraag bij horeca-uitbaters naar hoeveel bekers ze nodig hebben en er komt centrale verzamelplaats”

Het stadsbestuur ging al in overleg met de horeca-uitbaters hierover. Gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove) vroeg schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld) om een stand van zaken. “Er zal vanuit de stadsdiensten een rondvraag gebeuren bij de horeca-uitbaters om te vragen hoeveel herbruikbare bekers ze ongeveer nodig zullen hebben”, vertelt Torrekens. “Dan pas kan er een exacte prijs bedongen worden. Er is een raamovereenkomst met een firma voor het inhuren van bekers, maar aangezien de tarieven momenteel schommelen door de hoge energieprijzen, is er nog geen 100 procent zekerheid over de prijs. Hoe dichter we naar het evenement gaan, hoe concreter we een vaste tarief zullen kunnen aanbieden aan de horeca-uitbaters van wat het zal kosten. Wij gaan als stad zeker geen bekers aankopen.”

Schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) erkent dat de café-uitbaters nog niet goed op de hoogte zijn hoe alles gezien de veranderde wetgeving zal werken. “Ik stel voor dat we een brief naar hen sturen waarin we nog eens de wettelijke verplichtingen opsommen en dat we minstens nog één infoavond voor hen organiseren waarin we procedure en wettelijke bepalingen uitleggen.”

Zo is het verplicht om de bekers na één consumptie op 60 graden te wassen. “Het systeem dat is voorgesteld is dat de firma per café het gevraagde aantal bekers levert en ze daarna terug komt ophalen en ruilen. Dat heeft als voordelen voor de horeca-uitbaters dat ze de bekers niet hoeven te wassen en dat er geen afval meer is. Iedereen herinnert zich de bergen afval van plastieken bekers na carnaval.”

Centrale plaats voor bekers

Malfroot vond dat de stad weer “rijkelijk laat” is, acht weken voor carnaval. Ze wees erop dat de stad hierin minstens een coördinerende rol zal moeten spelen. “De bekers worden naar wasstraten gedaan na de ophaling”, aldus schepen Torrekens. “Wie zijn eigen bekers gebruikt, moet bekijken of hij ofwel een eigen wasstraat aanlegt ofwel zelf voorziet in eigen apparatuur om de bekers op 60 graden te wassen. Maar de rondvraag zal nog voor het eind van het jaar gebeuren. Dan zal er een centrale plaats komen - dat zal best in een buurthuis gebeuren, zo dicht mogelijk - waar de bekers gestockeerd en verdeeld kunnen worden, waar de gebruikte bekers naartoe gebracht kunnen worden en opgehaald kunnen worden, en waar er telkens nieuwe aanleveringen kunnen gebeuren. Eens de rondvraag is gebeurd en weten hoeveel bekers er nodig zijn, zullen we de kostprijs weten en zal er in januari een nieuwe vergadering komen met de horeca-uitbater om verder af te spreken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.