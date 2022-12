Carina stopt na vijftien jaar met café Sportlokaal: “Lockdowns en stijgende prijzen hebben meegespeeld in mijn beslissing”

OkegemCarina Houtman (60) stopt na 15 jaar en twee maanden met haar café Sportlokaal in Okegem. Zondag neemt ze afscheid van haar vele trouwe klanten. “Ik zal hen missen en ik heb het café altijd graag gedaan, maar het is genoeg geweest nu”, vertelt Carina. Het café gaat daarmee ook dicht, want er is (nog) geen overnemer.