Café-uitbaters verdeeld over nieuw systeem met herbruikbare bekers tijdens carnaval: “Het zal moeilijker worden, maar we zullen er het beste van maken”

In heel Vlaanderen is het verboden om op evenementen dranken te serveren in wegwerpbekertjes. Voor carnaval Ninove is het de eerste keer dat er met herbruikbare bekers moet worden gewerkt. “We hebben eerst een inforonde gedaan met alle horecamensen, waarbij zij het gewenste aantal bekers konden bestellen”, vertelt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). De uitbaters konden de bekers vrijdag afhalen in De Kuip. “Maandag worden de bekers opgehaald om ze te wassen en krijgen de horecamensen nieuwe bekers in de plaats, die nadien opnieuw worden opgehaald. Het huren van de bekers en de coördinatie hebben we als stad op ons genomen. Als iedereen dat individueel zou moeten doen hebben, zou het niet in orde zijn gekomen.”

Niet simpel

Met herbruikbare bekers werken tijdens carnaval is volgens Triest niet zo simpel. “Op een festival blijven de bezoekers ter plaatse, maar tijdens carnaval gaan ze met hun pint van het ene café naar het andere. Iedereen zal één euro waarborg vragen per beker. Vaak zullen mensen hun beker pas in het laatste café dat ze bezoeken afgeven. Om te voorkomen dat het ene café meer waarborg terugbetaalt dan het gekregen heeft, wordt alles nauwgezet opgevolgd.”

Na carnaval volgt er een evaluatie. “Het dossier zat eerst bij de dienst Evenementen en rond Nieuwjaar kwam het bij ons, de dienst Lokale Economie, terecht, waardoor we het systeem snel hebben opgezet. Misschien stappen we volgend jaar wel over op een nieuw systeem. Het is mogelijk dat we als stad onze eigen bekers aankopen, maar het is nu de eerste keer, we zullen zien hoe het loopt”, aldus Triest.

Discussiëren over bekers

Marc Wets, uitbater van ‘’t Café’ - met carnaval open op de oude locatie op de Graanmarkt -, vindt het systeem niet doenbaar: “Het is een systeem dat perfect is voor een afgesloten evenement, maar niet voor carnaval. Er zijn ook maar een beperkt aantal verschillende bekers. Een jenever, longdrink of een Martini kun je moeilijk in een cavabeker schenken. Voor sommige bekers bedraagt de waarborg trouwens 3 euro. Bovendien moeten alleen café-uitbaters zich eraan houden. Uitbaters van een friet- of hamburgerkraam die ook cola verkopen, mogen dat in pet of blik schenken en carnavalsbezoekers mogen hun eigen gerief meebrengen. Elk café is hierdoor ook verplicht om een hoekje te maken waar je je wisselgeld kan gaan halen. Daarnaast zijn er ook cafés die niet meedoen met het systeem en hun eigen bekers gebruiken. Als mensen dan die bekers bij mij komen inleveren, hoef ik die waarborg niet te betalen, maar tijdens carnaval hebben mensen vaak gedronken en begin dan maar eens te discussiëren over bekers. Je moet ook meer personeel inzetten.”

Quote Een jenever, longdrink of een Martini kun je moeilijk in een cavabeker schenken. Voor sommige bekers bedraagt de waarborg trouwens 3 euro Marc Wets, uitbater ‘t Café

Peter De Meyer, uitbater van café De Leste Zonde, wacht af: “Het is moeilijk te zeggen hoe het zal lopen, maar het zal wel moeilijker werken zijn dan de vorige jaren. We moeten in het café een punt inrichten waar mensen hun waarborg kunnen terugkrijgen, zodat obers zich daarmee niet moeten bezighouden. Ze komen op maandag om 10 uur al om de bekers. Veel slapen zal er dus niet inzitten, want we hebben al eens een jaar gehad dat we pas om 8 uur dichtdeden.”

“Goede aanzet van stad”

Steven Van Bont, uitbater van café In Den Keizer staat positief tegenover het nieuwe systeem: “Ik ben sowieso voorstander. We hebben de wetgeving al op andere gelegenheden moeten toepassen. Het is even aanpassen en de klik maken. De eerste keer zal het niet vlot lopen en het zal wat zoeken zijn, maar eens je je draai vindt, komt dat wel in orde. We hebben een goede aanzet gekregen van de stad dat we allemaal dezelfde bekers hebben en dat aan het einde van de rit alles correct wordt berekend. Alleen over de manier waarop het systeem tot stand is gekomen, ben ik niet zo tevreden. We hadden graag wat meer tijd gehad. De vraag is ook waarom dit eerst niet is getest met een ander groot event, want nu nemen ze het grootste event van de stad als testcase. Maar het zal afvalberg serieus verminderen. Het is belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen en dat we er een succes van maken.”

Volledig scherm Steven Van Bont met de herbruikbare bekers in café In Den Keizer in Ninove. © Claudia Van den Houte

