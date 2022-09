‘Café René’ doet ook in herfst en winter verder elke zondag op Kerkplein: “We zijn geen zomerbar, maar vaste waarde geworden”

“Het is de bedoeling om café René het hele jaar open te houden”, vertelt Andrew Vanderpoorten, één van de initiatiefnemers. “We hebben een vergunning om de bar ook in de herfst- en winterperiode elke zondag op te stellen. De mensen denken dat café René verdwijnt nu de zomer is gedaan, maar dat is niet zo. We zijn geen pop-up, maar zijn een vaste waarde geworden. Of dit ook in de herfst en winter haalbaar is? In Brussel, Gent en Antwerpen lukken zo’n initiatieven toch ook in de winter. We hebben een professionele tent gekocht om op te stellen, dus de bezoekers zullen warm en droog zitten en er zal ook verlichting zijn.”