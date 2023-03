Café In Den Keizer houdt 'Keizer XXL'-party in zaal The Mauritz

Café In den Keizer organiseert opnieuw een party op een andere locatie. De tweede editie van ‘Keizer XXL’ vindt deze keer voor het eerst plaats in zaal The Mauritz op zaterdag 25 maart.

“In 2022 hadden we voor de eerste keer een fuif van ons café op een andere locatie en dat was meteen een schot in de roos”, zegt Steven Van Bont, één van de uitbaters van In Den Keizer. “Waar we toen niet wisten wat te verwachten qua opkomst en het redelijk basic gehouden hebben, is dat dit jaar natuurlijk beter in te schatten. We verwachten dan ook een uitverkochte Mauritz zaterdagavond.”

Je kon enkel tickets verkrijgen door ervoor te sparen in het café. Iets consumeren leverde een stempel op en een volle stempelkaart betekende een inkomticket. “We zijn er ook een stapje verder mee gegaan voor trouwe klanten. Wie tien volle stempelkaarten had, kreeg een vip-ticket. Deze mensen gaan we dan morgen extra in de watten leggen op ons hiervoor speciaal ingerichte vip-deck.”

Het is nog mogelijk zonder ticket binnen te raken morgenavond, maar de plaatsen daarvoor zijn zeer beperkt. “Onze tickets en bandjes zijn genummerd waardoor we de maximumcapaciteit goed kunnen monitoren. Wie er aldus nog wil bij zijn, kan steeds afzakken naar de zaal. Aangezien dit voor ons een extraatje is naar onze vele klanten toe, is de toegang sowieso gratis aan de deur. Wel betekent vol ook onherroepelijk vol.”

De dj’s die de revue passeren zijn Sly, SDC & Benius Canius en Gigi. “Stuk voor stuk namen die ook in het café zelf aan bod komen en voor de gelegenheid vooral in het thema van aprés-ski hun inspiratie zullen halen. Het iets grotere toeschouwersaantal nemen ze er met plezier bij”, lacht Steven.

‘Keizer XXL’ start om 21.30 uur in The Mauritz, Mallaardstraat 3 in Ninove. Meer info via www.indenkeizer.be.

