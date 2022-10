Café Gonzo maakt goede start op nieuwe locatie: “Maanden naar uitgekeken en café zit onmiddellijk stampvol”

Café Gonzo sloot in april dit jaar definitief de deuren in de Geraardsbergsestraat in het stadscentrum van Ninove nadat het huurcontract werd beëindigd. In augustus maakte Filip De Vriendt, de uitbater van het café, bekend dat hij na lang zoeken eindelijk een nieuwe locatie had gevonden om zijn zaak verder te zetten. Niet meer in het centrum van Ninove, maar in deelgemeente Meerbeke, in het gebouw van het gewezen bekende danscafé The Victory. Een openingsdatum was er toen nog niet, want het café moest nog worden ingericht.