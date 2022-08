Café Gonzo krijgt tweede leven in vroeger danscafé The Victory na lange zoektocht: “Meerbeke leeft, en met een extra café nog een beetje meer”

Café Gonzo sloot in april dit jaar definitief de deuren in de Geraardsbergsestraat in Ninove. Uitbater Filip De Vriendt moest daar noodgedwongen sluiten omdat het huurcontract werd beëindigd, maar hoopte om het café een tweede leven te geven op een nieuwe locatie. Dat werd een lange zoektocht. “Ik ben anderhalf jaar op zoek geweest naar een nieuwe locatie”, vertelt hij. “Ik had eerder al een pand gevonden, maar dat bleek niet aan de normen te voldoen. Toen we aan de verbouwingen begonnen, bleken de muren heel rot te zijn.” En dus moest Filip zijn zoektocht herbeginnen. “Ik heb eerst in Ninove zelf gezocht, maar daar is er niets uit de bus gekomen. Daarna ben ik in Meerbeke gaan zoeken en vond ik dit pand, waar vroeger danscafé The Victory nog gevestigd is geweest. Nadien is het nog even een restaurant geweest, maar het stond nu al zo’n anderhalf jaar tot twee jaar leeg.”