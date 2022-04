Café Den Trappist past nieuw terras aan na klacht over toegankelijkheid

Ninove Zes zones in Ninove worden onderzocht op mogelijke PFAS-vervuiling

In zes zones in Ninove bestaat er een kans dat er sprake is van PFAS-vervuiling. In die zones is er een onderzoek gepland en gelden er tijdelijke maatregelen. Het stadsbestuur krijgt kritiek omdat er hierover nog niet gecommuniceerd werd. Het heeft “zeer sterkte twijfels” over sommige zones waar vermoedelijk PFAS-houdend schuim zou gebruikt zijn.

7 april