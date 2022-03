Café Den Trappist moet nieuw terras voor 40 centimeter mogelijk deels weer afbreken: “Nochtans meer doorgang voor mindervaliden dan vroeger”

De klanten van café Den Trappist op de Graanmarkt kunnen sinds enkele weken genieten het nieuwe terras, dat met een luifel overdekt kan worden. Het café kreeg via sociale media, onder meer op de Facebookpagina ‘Ge Zijt Van Ninove Als Ge...’, heel wat positieve reacties op zijn terras, maar blijkbaar kwamen er ook klachten binnen bij de stad Ninove. “Een medewerker van de stad is bij ons in het café langsgeweest omdat er klachten zijn over de doorgang aan het terras aan de straatkant”, vertelt uitbater Ramazan Cirpi. “Mindervalidepatiënten zouden niet doorkunnen met een rolstoel.”

Het terras staat volgens de stad veertig centimeter te dicht bij de gevel van het café. “We hebben een doorgang van 1,10 meter voor voetgangers en dat moet 1,50 meter zijn. Ik zal het terras voor een deel terug moeten afbreken. Er komen nochtans dagelijks mensen met een rolstoel binnen in het café en dat is nooit een probleem. Ik heb zelfs als één van de weinig café-uitbaters in Ninove een speciale mindervalidentoilet. Bovendien is de doorgang nu ruimer dan vroeger. Ik zal de aanpassingen doen, maar vind het jammer dat er nu klachten zijn”, zegt Ramazan.

Wetgeving

Schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) verwijst naar de wetgeving. “Die zegt nu eenmaal dat er 1,50 meter afstand moet worden gehouden van de gevel tot het terras, voor voetgangers en rolstoelgebruikers. De doorgang aan café Den Trappist is te smal. We hebben daar inderdaad klachten over gekregen. Ik kan de wetgeving niet veranderen, zeker niet voor één horeca-uitbater. Er zijn nog andere cafés die daarop gewezen worden.”

Er blijkt ook nog een ander probleem te zijn. “Een paal van het terras staat te dicht bij een elektriciteitskast. Als het kermis is in het stadscentrum, zullen de kermiskramen die niet kunnen gebruiken, want de foorkramers zullen er geen stekker meer in kunnen krijgen. Als de uitbater zijn laatste paneel inkort, hoeft hij zijn terras niet deels af te breken. Er zijn regels en ik kan daar onmogelijk van afwijken”, aldus schepen Triest.

Volledig scherm Uitbater Ramazan Cirpi van café Den Trappist aan het nieuwe terras. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het nieuwe terras van café Den Trappist op de Graanmarkt in Ninove. © Claudia Van den Houte