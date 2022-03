Café Den Belleman viert Saint Patrick’s Day met ‘Tavern on the green’

‘Tavern on the Green’ is een folkgroep uit Aalst die meer dan vijftien jaar geleden werd opgericht door enkele leerkrachten Engels. De muzikanten spelen zondag in café Den Belleman de ziel uit hun lijf en laten het publiek meezingen op de leukste Ierse deuntjes, waaronder ook ballads en jigs. Er zullen Ierse dranken verkrijgbaar zijn in het café, dat voor de gelegenheid in het thema aangekleed zal zijn. Het optreden naar aanleiding van Saint Patrick’s Day vindt op zondag 20 maart vanaf 15.30 uur plaats in café Den Belleman, Denderkaai 26 in Ninove. De toegang is gratis.