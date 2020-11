Buurman Jonas (42) redt samen met omstaanders zes bewoners uit brandend appartement via dak van camionette

Ninove/Aalst Aangetrof­fen lichaam in water is dat van vermiste Lieve De Neef uit Ninove

5 november Het lichaam dat dinsdag aangetroffen werd in de Dender in Aalst is dat van de 52-jarige Lieve De Neef uit Ninove. De vrouw verdween eind september toen ze haar woning in de Burchtdam in Ninove had verlaten. Er hebben meerdere zoektochten naar haar plaatsgevonden.