Buurderij houdt zaterdag nieuwe editie fietstocht ‘Lekker Lokaal’

Ninove BELOOFD IS BELOOFD. Komen er extra parkeer­plaat­sen? Krijgt Ninove een nieuw stadhuis en een jeugdhuis? Wat met het tekort aan werkruim­tes voor carnavalis­ten?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Ninove, een stad die een nieuw jeugdhuis en een nieuwe bibliotheek moet hebben tegen 2024, een oplossing zoekt voor het tekort aan werkruimtes bij de carnavalisten en het parkeren in het centrum wil vergemakkelijken.

23 mei