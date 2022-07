Buschauffeur uit Ninove krijgt al rijdend klap in gezicht van 18-jarige: bestuurder zwaargewond naar ziekenhuis

Ninove/RoosdaalEen buschauffeur uit Ninove is bij een incident van agressie op de lijnbus zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Een 18-jarige liep er plots op de bestuurder af terwijl die aan het rijden was en gaf hem een vuistslag in het gezicht. De tiener zette het nadien op een lopen, maar kon dankzij camerabeelden geïdentificeerd worden.

De feiten speelden zich donderdagnamiddag omstreeks 13.30 uur af op de lijn 128 tussen Brussel en Ninove, ter hoogte van Itterbeek. De chauffeur was aan het rijden met zijn bus, toen een passagier plots op hem afstapte. “Uit het niets kreeg onze chauffeur een vuistslag in het gezicht, waarna hij onmiddellijk hevig begon te bloeden”, zegt Karen Van De Sijpe van De Lijn. “De dader sloeg nadien op de vlucht, maar de bus was uitgerust met camera’s dus zijn er wel beelden van het incident.”

Wat de reden was voor de vuistslag is niet duidelijk. “De chauffeur werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus Karen. De Lijn betreurt dit voorval enorm. “Helaas zien wij veel van dit soort taferelen, en dat is bijzonder pijnlijk om mee te maken, zeker nu de temperaturen wat hoger oplopen hebben veel mensen een kort lontje, maar dit gaat er ver over.”

Spontane staking

Door het incident ontstond er in de stelplaats van Meerbeke (Ninove) een spontane staking en weigerden de chauffeurs nog uit te rijden omdat ze zich vaak onveilig voelen. “Van 14.30 uur tot 18 uur zijn er geen bussen uitgereden uit solidariteit met onze collega”, klinkt het daar. “Het initiatief voor de staking kwam vanuit de vakbondsafgevaardigden. De actie was bedoeld om meer controles te vragen op de bussen. Er zijn te weinig controleurs.”

Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt het incident op de lijnbus. “De passagier zou kwaad geworden zijn omdat hij niet aan een halte was gestopt", klinkt het daar. “De chauffeur is vier dagen arbeidsongeschikt. De vermoedelijke verdachte is intussen geïdentificeerd, het gaat om een 18-jarige jongeman. Als we hem aantreffen zal hij verhoord worden en kijken we voor verdere vervolging", besluit het parket.

