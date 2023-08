Burgemeester drijft politiepatrouilles op na gewelddadige incidenten van voorbije dagen: “Maar zelfs met meer controles niet te vermijden, we kunnen enkel alles op alles zetten om dader te vatten”

Derde generatie Proxy Delhaize-uitbaters Stijn (37) en Laure (37) nemen nu ook supermarkt in Kasteel­straat over: “Alle personeels­le­den kunnen aan de slag blijven, zij zijn kloppend hart van de winkel”

Stijn Van Der Weeën (37) en Laure Misseeuw (37) worden de uitbaters van de Delhaize-supermarkt in de Kasteelstraat in Denderleeuw. Die behoort daarmee tot de eerste supermarkten in eigen beheer waarvoor Delhaize al overnemers vond. Stijn en Laure hebben al veel ervaring met Delhaize. Het koppel baat al acht jaar de Proxy Delhaize in het dorpscentrum van Denderleeuw uit. De buurtwinkel werd opgericht door de grootouders van Stijn en wordt nu dus uitgebaat door de derde generatie.