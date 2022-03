Burchtstraat krijgt nieuwe asfaltlaag: Drie dagen verkeershinder

De asfaltverharding is er in slechte staat. De straat krijgt daarom een nieuwe asfaltlaag na het verwijderen van het bestaande asfalt. Tijdens de werken moet het verkeer dat via de Burchtdam het centrum wil inrijden, omrijden via Désiré De Bodtkaai - Oude Kaai - Graanmarkt. Het verkeer dat van de Onderwijslaan het centrum wil inrijden, moet omrijden via Bevrijdingslaan – Centrumlaan.