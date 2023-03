Buitenspeeldag dit jaar op zes verschillende speelterreinen

Buitenspeeldag zal plaatsvinden op het speelterrein in de Plekkerstraat Aspelare, het speelterrein in de Roslaer in Ninove, het speelterrein in de Kouterbaan in Okegem, het terrein van de Chiro Appelterre op Appelterre-Dorp 13, het speelterrein in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke, en in het stadspark (Ganzeweide) in Ninove. Om 14 uur zorgen de animatoren en jeugdbewegingen voor sport en spel aan de hand van de speelbox en om 15.30 uur is er een voorleesmomentje met eventueel picknick. Tussendoor is er op elk speelterrein ook een dansles. Om 17 uur wordt de dag afgesloten.