Brigitte en Rita starten inzamelactie voor kwetsbare gezinnen

Politie zoekt Marguerite (78) uit Elsene

De 78-jarige Marguerite Aziza, die het laatst in Denderleeuw werd gezien, is sinds zondagochtend spoorloos verdwenen. Dat melden de lokale politie van Denderleeuw, het parket van Oost-Vlaanderen en de Cel Vermiste Personen. De vrouw zelf woont in Elsene, maar verliet de woning van haar familie in Denderleeuw.