Brandweermannen verrassen collega's Patrick en Luc met afscheidsfeestje

De collega’s van Patrick en Luc hadden hen met een nepmelding naar de brandweerkazerne langs de Désiré de Bodtkaai gelokt. Na het blussen van hun laatste ‘brand’ in de Fabrieksstraat, wachtte er hen een feestje in aanloop naar hun pensioen. Daarmee wilden ze hen bedanken voor hun jarenlange inzet bij de brandweer van Ninove. Luc De Cock is 34 jaar brandweerman en 32 jaar ambulancier geweest bij de Ninoofse brandweer. Sergeant Patrick Peeters werkt sinds 1987 bij de brandweer en is sinds 1998 -24 jaar dus- beroepsbrandweerman. Hij heeft ook nog in de conciërgewoning in de brandweerkazerne gewoond. Zijn zoon Steven is ook actief bij de brandweer. Patrick blijft na zijn pensioen nog enkele dagen per maand lesgeven in de brandweerschool.