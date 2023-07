Brand in leegstaande horecazaak, onderzoek naar oorzaak opgestart

Op de Graanmarkt in Ninove is dinsdagavond een brand ontstaan in het voormalige restaurant Buscemi in Ninove. Het pand staat al enige tijd leeg en is onbewoond, maar toch zouden er vaak personen aanwezig zijn. De brand zorgde gisteren voor wat schade, en er is een onderzoek opgestart laat burgemeester Tania De Jonge weten.