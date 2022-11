Bram & Lennert ontvangen Blauwe Wimpel 2022

De Blauwe Wimpel wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon, bedrijf of organisatie die Ninove op de wereldkaart zet of iets bijzonders voor de stad doet. Dit jaar viel de eer te beurt aan Bram & Lennert. “De keuze was vrij snel gemaakt”, vertelt Jaro Goubert, voorzitter van Jong Vld Ninove. “We hebben gekeken naar wie ons de laatste jaren het meest is opgevallen. We hebben voor Bram & Lennert gekozen omwille van het palmares dat ze bij elkaar hebben verzameld. Ze mochten het voorprogramma verzorgen van Niels Destadsbader in de grootste zaal voor artiesten in ons land, het Sportpaleis, en waren het hoofdprogramma op de Gentse Feesten op het Sint-Baafsplein. Ze stonden ook op de Parkconcerten in Ninove en in Aalst en treden over heel Vlaanderen op. Ze staan ook al twee jaar op ‘24 UUR LIVE’ van HLN. Vooral de laatste twee jaar zijn ze doorgebroken en geven ze Ninove een positief beeld.”