Bram & Lennert brengen beste kerstnummers van vroeger en nu in Abdijkerk

Na twee geannuleerde edities in 2020 en 2021 treden de twee Ninovieters opnieuw op in het unieke kader van de Abdijkerk van Ninove. Ze zullen het publiek terug verrassen met de beste kerstnummers van vroeger en nu, al dan niet op hun eigen manier en elan. “Ze hebben ons beloofd om 2022 met een knal af te sluiten in deze onvergetelijke, warme kerstperiode en in onze mooie Abdijkerk van Ninove”, klinkt het bij de organisatoren. “Bovendien is dit het enige kerstconcert van Bram & Lennert in de streek. Na het optreden klinken we verder op het einde van 2022 met een lekkere kop warme chocolademelk of een heerlijk ruikende glühwein, geschonken door de organisatie en kan je een leuke kerstfoto maken met de twee sterren van de avond.”