Sandu Gym houdt 'Foutste Nacht’ met dj Wes in Voorde

Dj Wes, bekend van onder andere Cocoon, Tropicana, Witte Hoeve en Feestpaleis, zorgt voor de gepaste ‘foute’ muziek en er is ook een cocktailbar. De organisatoren van Sandu Gym schenken trouwens een prijs aan de foutste outfit van de avond. De Foutste Nacht vindt op zaterdag 27 augustus plaats in een partytent in de Ophemstraat 18 in Voorde. De deuren gaan open om 21 uur. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop of 7 euro aan de kassa. Info en tickets via events@sandugym.be. Voorafgaand aan de ‘Foutste Nacht’ is er een barbecue van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 20 uur op dezelfde locatie. Kaarten voor de barbecue kosten 20 euro (vier stukken vlees). Wie naar de barbecue komt, ontvangt een kaart voor de Foutste Nacht.