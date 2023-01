Bosplantdag van Natuurpunt Ninove is succes: 75 vrijwilligers komen boompje aanplanten

Ninove 'Mister/Misses Nienof'-verkiezing keert na zeventien jaar terug: “Carnaval extra in de kijker zetten na corona”

De verkiezing van ‘Mister/Misses Nienof’ is na liefst zeventien jaar terug. Tijdens de ludieke verkiezing binnen de carnavalswereld moesten de kandidaten hun kennis over Ninove tonen in de vragenrondes en brachten ze een show of act. In 2006 werd de laatste ‘Mister Nienof’ verkozen. En nu wil de Koninklijke Karnavalraad de verkiezing nieuw leven inblazen.

9 januari