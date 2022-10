Boeren uit Ninove die stier en koe voortsleepten nu toch veroordeeld: “Geen overmacht, maar pure dierenmishandeling”

NINOVETwee boeren uit Appelterre (Ninove) zijn voor het Gentse hof van beroep veroordeeld tot een geldboete na feiten van dierenmishandeling. Het parket vervolgde vader en zoon nadat ze een stier en een zwangere koe hadden voortgesleept met de tractor en ganzen hadden platgereden. Eerder werden ze vrijgesproken door de rechtbank in Dendermonde, maar het hof besliste daar woensdag anders over.

Even terug naar mei 2020. Een boer uit Appelterre, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Ninove, vindt zijn koe terug in het Denderwater. Het dier is vastgeraakt in de modder en geraakt meer niet op eigen krachten aan land. Een omstander belt de brandweer, maar daar wil de boer niet op wachten: hij hangt een riem rond de nek van het dier, bindt die rond z’n tractor en trekt de koe uit het water.

Niet het eerste incident

Videobeelden van het voorval haalden al snel de media. Zowel GAIA, Animal Rights, de stad Geraardsbergen en de stad Ninove legden een klacht neer. Het parket startte een onderzoek en bracht de boer voor de rechtbank. De man was niet aan zijn proefstuk toe: zo trok hij in mei 2018 samen met zijn zoon een jonge stier voort over een stenen wegje met de tractor. Daarvoor werd hij al eens vervolgd, maar die zaak werd uiteindelijk geseponeerd. In juni 2020, nog geen maand het incident met de koe, reed de vader met zijn tractor een groep ganzen dood op zijn weiland.

Quote Ganzen doodrijden in volle broedsei­zoen en hen verminkt achterla­ten door hun koppen af te rukken: dat is geen overmacht meer, dat is pure dierenmis­han­de­ling Els Van Campenhout (Animal Rights)

Geldboete

De zaak kwam in november 2021 voor de rechtbank van Dendermonde, maar die sprak de boeren over de hele lijn vrij. Zowel het parket als de burgerlijke partijen tekenden beroep aan. Daar halen ze nu - deels - hun gelijk: het hof legde de vader woensdag een boete op van 1.600 euro, de zoon moet 1.200 euro betalen. Opmerkelijk: beiden zijn wel vrijgesproken voor het incident dat de hele zaak ontketende, namelijk het voortslepen van de koe. Zo is er voor het hof onvoldoende bewijs dat er daar sprake is van dierenmishandeling. Voor het platrijden van de ganzen en het voorval met de stier is er voor de rechter wel duidelijk sprake van dierenmishandeling.

“We zijn opgelucht dat er eindelijk gerechtigheid is voor de dieren”, reageert Els Van Campenhout van Animal Rights. “Jammer genoeg zijn de straffen veel te licht. Ganzen doodrijden in volle broedseizoen en hen verminkt achterlaten door hun koppen af te rukken: dat is geen overmacht meer, dat is pure dierenmishandeling. En daar is het hof van beroep ons nu in gevolgd.”

