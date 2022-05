Blikseminslag maakt huis onbewoonbaar, jonge ouders met twee kindjes worden opgevangen door familie

De brand ontstond rond 13.00 uur donderdagmiddag in de Kerkstraat in Outer. Kort voordien was er een hevig onweer en was ook de bliksem ingeslagen op het huis. Door de blikseminslag was de elektriciteit uitgevallen in de hele straat. Al snel kwamen de vlammen door het dak van het huis en werd de brandweer massaal verwittigd. De korpsen van Aalst, Ninove, Lede en Denderleeuw kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Het vuur was snel onder controle, maar de schade binnen aan de woning is bijzonder groot.