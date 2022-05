Blikseminslag maakt huis onbewoonbaar, jonge ouders met twee kindjes worden opgevangen door familie: Buren starten crowdfunding op

OuterIn de Kerkstraat in Outer is donderdag een zware woningbrand uitgebroken nadat de bliksem er was ingeslagen. De bewoners bleven ongedeerd bij de brand, maar het huis is wel onbewoonbaar.

De brand ontstond rond 13 donderdagmiddag in de Kerkstraat in Outer. Kort voordien was er een hevig onweer en was ook de bliksem ingeslagen op het huis. Door de blikseminslag was de elektriciteit uitgevallen in de hele straat. Al snel kwamen de vlammen door het dak van het huis en werd de brandweer massaal verwittigd. De korpsen van Aalst, Ninove, Lede en Denderleeuw kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Het vuur was snel onder controle, maar de schade binnen aan de woning is bijzonder groot.

Onbewoonbaar

Tijdens de bluswerken raakte ook een brandweerman lichtgewond, hij werd naar het ziekenhuis gebracht. In de woning woonde een gezin met twee jonge kindjes. Omdat het huis onbewoonbaar is na de verwoestende brand, wonen zij nu tijdelijk bij hun ouders vlakbij.

De buren waren bijzonder aangeslagen door de zware brand die het jonge koppel getroffen heeft en besloten onmiddellijk in actie te schieten. Nadia Van Snick startte samen met enkele buren meteen een crowdfunding op. “Samen met de nabije buren wilden we meteen helpen. Met toestemming van de eigenaars hebben wij een deze crowdfunding opgestart. We zijn allemaal bijzonder aangedaan door de impact van het gebeuren, en dit is dus het minste wat we kunnen doen”, klinkt het.

“Onze buren Dimitri en Verene zijn zo een lieve mensen, dan is de keuze snel gemaakt om ze te helpen", vult Nadia aan. “Dit is het enige wat we op dit moment voor hen kunnen doen, maar alle beetjes helpen, dus ik hoop dat we iets mooi kunnen inzamelen.” Via volgende link kan je het koppel financieel een hart onder de riem steken: https://steunactie.be/actie/inzamelactie-woningbrand-lebeke-86/-10026?fbclid=IwAR3pyYMC6hef7zRSrZnkJ8EAzw--raw95TfGMNJGvPbfi3e6z_pW1OCR1iY. De teller staat na enkele uren al op meer dan 1.500 euro.

© Koen Baten

