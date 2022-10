BIN Park viert vijfjarig bestaan en wordt BIN Rechteroever

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. Het BIN Park werd in 2017 als één van de eerste buurtinformatienetwerken in Ninove opgericht. “De focus lag op de wijk aan het stadspark waardoor de naam snel gekozen was, maar we hebben de laatste vijf jaren niet stilgezeten”, aldus BIN-coördinator Tom Ooms. “Na de eerste uitbreiding eind 2018 met van een deel van de Burchtdam, Denderkaai en Vaartweg worden nu ook de Leopoldlaan tot aan de Dender, de volledige Burchtdam, Désiré de Bodtkaai en de Fabrieksstraat opgenomen.”

“Gezien de Brusselsesteenweg reeds tot BIN Meerbeke 1 behoort is onderling afgesproken dat zij nu ook de Achturenwijk en de Denderstraat zullen opnemen. Zo is in het centrum heel rechteroever gedekt. Hierdoor dekt de naam ‘BIN-Park’ de lading dan ook niet meer en werd gekozen om die te veranderen naar ‘BIN Rechteroever’. Gelukkig is er ondertussen ook een co-coördinator aangesteld om het werk wat te verdelen.” In de loop van de volgende weken zal in de volledige zone een flyeractie plaatsvinden.

Wie meer wil weten over wat een BIN juist is, wat je wel of niet mag verwachten,… of wil aansluiten, kan contact op te nemen met BIN-coördinator Tom Ooms via tom.ooms62@telenet.be of co-coördinator Hubert Simoens.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.