Bijna 1 op de 10 restafvalcontainers in Ninove nog nooit geledigd: Gemeenteraadslid ziet kansen voor een gerichter sluikstortbeleid

Op de 16.863 adressen in Ninove waar een rest-container werd verspreid, werd er op 15.226 plaatsen een lediging uitgevoerd (of 90,29% van de Ninoofse adressen). Op 1.637 plaatsen (of 9,71%) werd er nog nooit een lediging uitgevoerd. Als we GFT-lediging mee tellen, is het aantal ledigingen hoger: 15.704 (of 93,13% van de Ninoofse adressen).