Bewoners Schoonderhage, met beperking, houden café Zwarte Flesch voortaan open op woensdagnamiddag

Café Zwarte Flesch in de Schuitstraat in Pollare heropende op 22 mei de deuren, na enkele weken gesloten te zijn geweest. Normaal is het café alleen op zondag open en wordt het uitgebaat door vrijwilligers, maar voortaan zal je er ook op woensdagnamiddag terechtkunnen. Je wordt dan bediend door een bewoner van Schoonderhage. Zij serveren drankjes, ijsjes, gebak,... Vandaag, op 15 juni, was het inclusief café voor het eerst open op woensdag. “Op zondag hielpen de bewoners de vrijwilligers soms wel al mee met bijvoorbeeld de afwas of kregen ze kleine taakjes, maar nu nemen ze op woensdag bestellingen op”, vertellen Vicky en Tilly, opvoeders bij Schoonderhage die de bewoners in het café begeleiden. “Wij hebben een ondersteunende rol, terwijl de bewoners op de voorgrond treden.”