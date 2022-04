Bewoners risicozones kregen eindelijk brief na start onderzoek naar mogelijke PFAS-blootstelling op zes Ninoofse locaties

NinoveHet onderzoek naar de mogelijke PFAS-vervuiling op zes locaties in Ninove is gestart en de omwonenden van de zones werden intussen per brief ingelicht, zo laat de stad Ninove weten.

Eerder schreven we al dat er in zes zones in Ninove een kans bestaat dat er sprake is van PFAS-vervuiling en dat het stadsbestuur kritiek kreeg omdat er niet werd gecommuniceerd over die mogelijkheid én over de tijdelijke maatregelen die er voor die zones gelden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) had voor zo’n zones een aantal no regret-maatregelen uitgewerkt, die gaan van geen eieren van eigen kippen en zo weinig mogelijk zelfgeteelde groenten of fruit te eten over geen grondwater te gebruiken tot niet spelen op onverharde terreinen. De maatregelen gelden op en rond alle brandweeroefenterreinen en sites van een zware industriële brand waar gebruikgemaakt werd van PFAS-houdende blusschuimen.

Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, zijn chemische stoffen die via voeding en grondwater in ons lichaam kunnen belanden en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid. De PFAS zijn aanwezig in vele industriële toepassingen zoals bijvoorbeeld brandblusschuim. OVAM duidt in Ninove zes terreinen aan waar in het verleden PFAS-houdende schuimen gebruikt zouden kunnen zijn.

Het gaat om de brandweerkazerne op de Désiré De Bodtkaai 3, het oefenterrein van de brandweer op het einde van de Fabriekstraat, het oefenterrein van de brandweer op het recylageprark van Ninove in Pamelstraat-Oost, de terreinen van La Lorraine in de Elisabethlaan 143, de terreinen van de voormalige Jacobs-site in de Mallaarstraat 11, en de terreinen van het voormalige Bellona Patis in de Pamelstraat-Oost 430.

De Vlaamse overheid is momenteel bezig met deze sites te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. De mensen die in een straal van 100 meter rondom één van deze locaties wonen, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg. “We beseffen dat er heel wat bezorgdheden zijn, maar men moet weten dat dit voorzorgsmaatregelen zijn”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “We hopen snel resultaten te hebben van het bodemonderzoek zodat de inwoners van de risicozone duidelijkheid hebben. Indien uit dit resultaat blijkt dat er verontreiniging is, zullen we deze inwoners ook bijstaan en begeleiden. Daaruit zal ook blijken of een verderzetting van de maatregelen al dan niet nodig is. De stad volgt dit alvast nauwgezet op.”