Bewoners en personeel woonzorgcentrum Wilgendries Aspelare vieren carnaval

“Samen met de Karnavalraad willen we de rusthuizen meer betrekken bij carnaval. We hebben ons carnavalsfeest gekoppeld aan een playbackshow”, vertelt Sofie Timmermans van het animatieteam van wzc Wilgendries Aspelare. “Met het ergo- en animatieteam hebben we de carnavalsshow op poten gezet en ook het zorgpersoneel deed mee met de acts. We wilden de show voor de bewoners brengen als amusement. Ook bezoekers waren welkom. Jong en oud verenigen vinden we wel leuk. We verleggen graag grenzen, zoals bij de burlesque-act een tijdje terug. Door sponsoring konden we hoeden en kostuums gebruiken om alles goed in te kleden. De bewoners werden door de Karnavalraad ook getrakteerd op koffie en eclairs als bedankje om het carnavalsfeest te organiseren.”