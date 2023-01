Bestuurster valt in slaap en eindigt op flank met haar voertuig

MeerbekeOp de Brusselsesteenweg in Meerbeke is zondag in de vroege ochtend een bestuurster met haar voertuig op de flank geëindigd na een aanrijding. De vrouw was in slaap gevallen en raakte hierbij een geparkeerd voertuig.