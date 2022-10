Bestuurder ongeschikt verklaard nadat hij auto neemt voor rit van 600 meter en ongeval heeft onder invloed: “Ik gebruik de drugs enkel tijdens feestjes”

J.S. stond maandag terecht voor een ongeval onder invloed van alcohol en drugs. Kort daarvoor was hij met een vriend naar zijn woning gegaan 600 meter verderop. Toen ze terug naar huis wilden komen nam hij de auto van zijn vriend, maar had hij een ongeval en werd hij betrapt door de politie. Hij testte positief op cocaïne en op alcohol.

De man uit Ninove, die ook als zorgkundige aan de slag is in een woonzorgcentrum had duidelijk geen zin om te antwoorden op de vragen van de politierechter. Toen die hem vroeg naar zijn drugsgebruik reageerde hij dat dit een “privézaak” was, en dat het verder niet belangrijk was. De rechter maakte hem duidelijk dat het wel degelijk belangrijk was en de man gaf dan ook toe dat hij nog steeds af en toe cocaïne gebruikt. “Ik gebruik het enkel op feestjes, maar ben zeker niet verslaafd", klonk het.