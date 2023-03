Bestuurder kan brandend voertuig nog net op tijd op kant zetten

De brand ontstond iets voor 10.00 uur vrijdagochtend ter hoogte van Modemakers in Ninove. De bestuurder was aan het rijden toen hij plots rookontwikkeling opmerkte onder de motorkap. Hij reed nog heel even verder om zijn wagen aan de kant te zetten, maar op dat moment kwamen de vlammen al van onder de wielen en de motorkap. Verschillende brandweerkorpsen werden opgeroepen om de brand te blussen, maar de wagen is volledig uitgebrand. De bestuurder zelf raakte niet gewond, maar was wel danig onder de indruk van de feiten. Wat de oorzaak is van de brand is niet helemaal duidelijk.