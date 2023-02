Bestuurder gewond nadat hij tegen verkeerseiland botst

Oekraïense vluchtelin­gen herdenken samen met Oekraïense priester één jaar oorlog in Abdijkerk

De Oekraïense priester Ivan Danchevskyi uit Gent is naar de Abdijkerk van Ninove gekomen om samen met Oekraïense vluchtelingen te bidden voor vrede. Het is nu bijna één jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne losbrak.