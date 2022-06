Bestuurder gekneld bij zwaar ongeval op Brakelsesteenweg, twee andere bestuurders licht gewond

De klap was in elk geval hevig en een wagen raakte ernstig beschadigd. Politie, ziekenwagen, MUG-team en brandweerploegen haastten zich ter plaatse. De brandweer moest de deur openknippen om de bestuurder uit zijn wagen te helpen, maar die raakte als bij wonder slechts licht gewond. Dat was ook het geval voor twee andere betrokkenen. Door het ongeval, de tussenkomst van de hulpdiensten en de takelwerkzaamheden was de Brakelsesteenweg ongeveer een uur lang in beide richtingen afgesloten en werd het verkeer omgestuurd langs Nederhasselt en Appelterre.