Bestuurder duikt gracht in met voertuig en botst tegen duiker

Het ongeval gebeurde omstreeks 6.30 uur vanochtend in de richting van Ninove. Een bestuurder reed er op de Aalstersesteenweg met zijn Volkswagen toen hij plots afweek van zijn rijbaan. Hij mistte een boom op een haar na en kwam in een gracht terecht, waarna hij tegen een betonnen duiker aanbotste in de gracht. De chauffeur kon zelf nog uit het voertuig stappen, maar werd wel gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het komt dat hij in de gracht terecht is gekomen is niet duidelijk. De wagen is rijp voor de schroothoop. Door de klap kwam er ook olie in de beek terecht, maar dit werd opgeruimd door de brandweer. Tijdens de takelwerken was de steenweg even afgesloten voor het verkeer, dit zorgde voor de nodige hinder in beide richtingen.