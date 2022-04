Bescherming middeleeuwse burcht van Ninove als archeologische site is definitief

De burcht had al een voorlopige bescherming gekregen, maar Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) heeft ze nu definitief beschermd. “De meeste middeleeuwse burchtsites aan de Dender zijn doorheen de tijd volledig verdwenen, maar in Ninove is dat niet het geval. Een deel van de burchtgracht is zelfs nog in het landschap te zien. Het waren de heren van Ninove die de burcht (lieten) bouwen. Zij behoorden in de 11de en 12de eeuw, als stalmeesters van de graaf van Vlaanderen, tot de Vlaamse topadel”, aldus minister Matthias Diependaele. “Om het archeologisch bodemarchief te bewaren voor de toekomst en om ervoor te zorgen dat bij het gebruik van de locatie rekening wordt gehouden met de aanwezige erfgoedwaarden bescherm ik dit terrein definitief als archeologische site.

In Vlaanderen zijn slechts een beperkt aantal motteversterkingen in dorps- of stadscontext bewaard. De burcht van Ninove vormt één van de vroegste voorbeelden van een motte langs de Dender en een van de weinige stedelijke motteversterkingen die gespaard zijn gebleven van urbane ontwikkeling op en rond de site. Dit zorgde voor een goede bewaringstoestand van het archeologisch bodemarchief, maar biedt ook de mogelijkheid om de site te bestuderen in relatie tot de ontwikkeling van de stad en het omgevende landschap.

Het Ninoofse stadsbestuur had negatief advies gegeven omdat het de oppervlakte die zou worden beschermd te groot vond, waardoor de stad bij werken in het beschermde gebied telkens toestemming zou moeten vragen. Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) is alvast tevreden: “Ik ben heel blij dat minister Diependaele vandaag heeft beslist om de volledige site definitief te erkennen als archeologische site ondanks de bezwaren vanuit de stad. Dit is heel belangrijk voor onze stad en we wensen de minister hier uitdrukkelijk voor te bedanken”.

Volledig scherm De middeleeuwse burcht van Ninove heeft haar definitieve bescherming gekregen als archeologische site. © rv

Volledig scherm De middeleeuwse burcht van Ninove heeft haar definitieve bescherming gekregen als archeologische site. © rv