Beperkte schade bij brand aan fruitmarkt Liana in Ninove

De brand deed zich voor omstreeks 19.15 uur op de Denderhoutembaan in Ninove. Aan fruitmarkt Liana was er een kleine ontploffing te horen en daarna waren er vlammen te zien. De brand was snel onder controle, maar de gevel werd wel kort zwartgeblakerd door de brand. Er raakte niemand gewond, maar de oorzaak van de brand was wel niet duidelijk. De Denderhoutembaan was deels afgesloten voor het verkeer door de brand.