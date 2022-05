Bellemanfeesten lokken veel volk naar rechteroever

Voetbal tweede nationale A KVK Ninove en Lokeren-Tem­se strijden komende zondag in recht­streeks duel voor promotie: “Wat een apotheose”

Voor het eerst in vier maanden kon KVK Ninove eindelijk nog eens op verplaatsing winnen. De 2-4-zege op Wetteren kwam er niet met de vingers in de neus, maar de overwinning zorgde er wel voor dat de Ninovieters in extremis nog over Lokeren-Temse springen in het klassement. In een rechstreeks duel vechten beide ploegen komende zondag voor rechtstreekse promotie naar eerste nationale. “Het gedroomde scenario”, gaf coach Haydock na afloop toe.

24 april