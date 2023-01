Beklaagde krijgt twee jaar alcoholslot nadat hij zwaar dronken ongeval met vluchtmisdrijf pleegde

De feiten gebeurden in de Ooststraat in Ninove. De man reed twee geparkeerde voertuigen aan, maar in plaats van te blijven wachten pleegde hij vluchtmisdrijf. Niet veel later stond de politie aan zijn deur en namen ze een ademtest af. De man had op dat moment 2,58 promille in zijn bloed, wat overeenstemt met ongeveer 13 glazen bier. “Ik drink eigenlijk heel zelden", aldus de man. “Ik had die dag nog niets gegeten, en daarom is het mij zwaar gevallen. Ik weet dat ik een grote fout heb gemaakt door verder te rijden, maar wist niet goed wat ik moest doen op dat moment.”