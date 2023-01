Basisschool De Wonderwijzer schenkt opbrengst actie aan 'Zonder honger naar bed Ninove’

De leerlingen van de leerlingenraad verkochten wafels voor het goede doel. “Jaarlijks proberen we centjes in te zamelen die we schenken aan een goed doel”, vertelt directeur Tommy Devuyst. “Vorig jaar schonken we spelmateriaal aan de Ninoofse speelotheek. Dit jaar stelde juf Cindy voor om de centjes te schenken aan ‘Zonder honger naar bed Ninove’. In deze tijden van stijgende energieprijzen wordt het voor veel gezinnen steeds moeilijker. Het thema van ‘De Warmste Week’ was bovendien ‘kansarmoede’.”

Brigitte Van Bellingen en Rita Devalckeneer, de bezielers van ‘Zonder honger naar bed Ninove’, kunnen het geld goed gebruiken. Via de groep wordt o.a. voedsel geschonken aan mensen die het niet breed hebben. “Er komen inderdaad steeds meer mensen bij die hulp kunnen gebruiken. We bestaan nu bijna zes jaar en hebben meer dan 2.000 leden, zowel gevers als nemers. We zullen met het geld voedsel aankopen om weg te schenken.”

Ook bij De Wonderwijzer zien ze een verschil. “Lege brooddozen zien we niet veel, maar wat erin zit, laat soms te wensen over”, aldus de directeur. “Dat komt omdat mensen het moeilijk hebben of omdat ze niet op de hoogte zijn van wat een goede maaltijd is. We proberen kinderen er ook bewust van te maken dat naar de winkel gaan en eten kopen niet voor iedereen evident is.”

Juf Cindy, juf Lieve, juf Kristien en directeur Tommy Devuyst schenken de opbrengst van de actie aan Brigitte en Rita van 'Zonder honger naar bed Ninove'.

