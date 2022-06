Basisschool De Wonderwijzer is MOS-laureaat en ontvangt daarvoor beloning

Ninove Transfor­mers-ro­bot Bumblebee begroet klanten Zelfbouw­markt aan ingang

De klanten van Zelfbouwmarkt, een speciaalzaak in bouwen, verbouwen en woon- en interieurdecoratie in Ninove worden sinds kort bij het binnenkomen begroet door een levensgrote robot aan de ingang. De bewegende ‘Transformers’-robot Bumblebee is uniek in België en is speciaal ontworpen voor Zelfbouwmarkt.

8 juni