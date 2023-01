Basisschool De Wonderwijzer doet naast pestweek ook mee aan Pest Buddy’s van Centraal Meldpunt Pesten: “Hele jaar aandacht hiervoor”

Haaltert Motorrij­der komt onder bestelwa­gen terecht nadat bestelwa­gen manoeuvre uitvoert

Op de Bruulstraat in Haaltert is zaterdagavond een motorrijder gewond geraakt nadat hij betrokken raakte bij een verkeersongeval. De chauffeur kwam onder een bestelwagen terecht, maar is niet in levensgevaar.

28 januari