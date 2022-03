Bart en Jessica openen nieuwe slagerij in Brusselstraat: “Versheid is onze prioriteit”

Het koppel is al langer actief in de sector. “Het is onze tweede slagerij. Ik ben slager van opleiding en werk al sinds mijn vijftiende als slager”, vertelt Bart. “Ik heb 21 jaar voor dezelfde baas gewerkt in een slagerij in Brakel. Toen mijn baas ziek is geworden, heb ik zijn slagerij overgenomen. Jessica en ik hebben die slagerij in Brakel nu al meer dan drie jaar. Wij wonen in Ninove en toen ik zag dat een slagerij van een goede vriend hier leeg kwam te staan, heb ik tegen Jessica gezegd dat dit het moment was om een tweede slagerij te starten.”

Jessica werkte tot drie jaar geleden nog als zorgkundige in een rusthuis in Denderleeuw. “Toen Bart de zaak in Brakel overnam, heb ik mijn werk in de zorg opgezegd. Het was even wennen, want het is een heel andere sector, maar intussen ben ik het werk al gewoon”, zegt Jessica.

De zaak in de Brusselstraat is al lang een slagerij. “Slagerij Bruno was hier meer dan 30 jaar geweest.” Nadien was er nog even een slagerij met ook Italiaanse specialiteiten gevestigd en vanaf morgen, vrijdag 11 maart, opent ‘Slagerij Bart & Jessica’ er de deuren. “Versheid is de prioriteit voor ons”, aldus Jessica. “Net als vriendelijkheid en hygiëne. 75 procent van onze charcuterie is zelfgemaakt, zoals onze fricandon, hespenworst, kippenwit... Populair zijn ook onder andere onze droge worst, gehaktbereidingen, pensen en beenhesp.”

Slagerij Bart & Jessica,Brusselstraat 48, is open van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18 uur, op zaterdag doorlopend van 8 uur tot 17 uur en op zondag van 8 uur tot 12 uur. Op maandag is ze gesloten.

Volledig scherm Slagerij Bart & Jessica in de Brusselstraat in Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Bart en Jessica in hun nieuwe slagerij in de Brusselstraat in Ninove. © Claudia Van den Houte