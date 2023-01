Bakker Wim schenkt opnieuw hoofdprijs van 750 euro weg met driekoningenwedstrijd: “Dit jaar pakken we het anders aan en is er hopelijk wel een winnaar”

NinoveBakker Wim Van Der Bracht van de gelijknamige bakkerij in de Burchtdam is vandaag, woensdag 4 januari, voor het tweede jaar op rij gestart met een driekoningenwedstrijd. Dit jaar verloopt de wedstrijd wel anders nadat er zich vorig jaar geen winnaar had gemeld. Nu zit er, naast een porseleinen beeldje, een kraslot in elke driekoningentaart, dat kans geeft op een waardebon bij een lokale handelaar. De hoofdprijs is een waardebon van 750 euro bij juwelier Nachtergaele.

Bakkerij Van Der Bracht bakt al enkele jaren driekoningentaarten, maar vorig jaar startte bakker Wim voor het eest met een driekoningenwedstrijd. In één van de driekoningentaarten had hij een speciale munt gestopt, die recht gaf op de hoofdprijs, een juweel ter waarde van 750 euro. Dat verliep echter niet zoals verwacht. “Mijn eigen vader had de taart met de munt, dus verstopte ik de munt opnieuw, in een nieuwe taart. Er daagde echter geen winnaar op. Uiteindelijk heb ik de hoofdprijs verloot onder mijn klanten. Het heeft vorig jaar allemaal veel stress meegebracht”, vertelt bakker Wim.

Daarom pakt hij de driekoningenwedstrijd dit jaar anders aan. “Ik ben te rade gegaan bij mijn collega’s uit Antwerpen, waar die traditie al langer bestaat. In elke driekoningentaart zit er een kraslotje. Elke dag is er één winnaar, die een waardebon van minstens 50 euro wint bij een lokale handelaar. “Het gaat om de Ninoofse handelaars Aveve De Plus Rudy, Dullaert-Steenhout Ninove, traiteur Bob en Els Huart Photography, en het Geraardsbergse eetcafé Break@4 in Idegem. “De hoofdprijs is een waardebon van 750 euro bij juwelier Nachtergaele. De driekoningentaarten zijn te verkrijgen tot woensdag 11 januari. Dan worden de winnaars geloot uit alle namen van mensen met een winnend kraslot die zich komen melden zijn in de bakkerij. Er zijn zes winnaars.”

Wim ziet de traditie van Driekoningen terug leven in Ninove. “Vorig jaar kregen we klasgroepen en andere mensen over de vloer die kwamen zingen. De traditie keert na 20 jaar terug. Driekoningentaarten zijn meer gekend in Antwerpen en Brussel, maar ik zie dat mijn collega’s hier ook al mee op de kar springen.” Na Driekoningen bakt Wim trouwens ook weer appelbollen en worstenbroden voor ‘Verloren Maandag’. “Ik vind het belangrijk om tradities in ere te houden. Los van de wedstrijd zijn onze driekoningentaarten trouwens ook heel lekker. Het zijn niet enkel frangipanetaarten, maar ze zijn ook met amandelspijs - een soort marsepein - gemaakt en zijn rijkelijk gevuld.”

Volledig scherm Bakker Wim Van Der Bracht uit Ninove met de driekoningentaarten. © Claudia Van den Houte

