Avonturier vertelt over fietsreis Sri Lanka-Westerlo

Gent/Ninove Vandaag start proces tegen bokser Yorben (24) die Manchester Ci­ty-supporter Guido (64) in coma sloeg op snelwegpar­king: “Papa lijdt er nog altijd onder, fysiek én mentaal”

De 24-jarige Yorben S. moet zich vandaag voor de rechter verantwoorden nadat hij op 19 oktober 2021 Guido De Pauw (64) in een coma sloeg op de snelwegparking in Drongen. Op de terugweg van een Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge, liep het slachtoffer - een notoir Manchester City-supporter uit Meerbeke - de Club Brugge-fan Yorben S. tegen het lijf. Na een banale discussie werd het slachtoffer in coma geslagen door Yorben S. Die riskeert nu een celstraf van vijf jaar voor het zware misdrijf.

8:55